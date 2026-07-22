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Российский кроссовер Jeland J6 получил полный привод и мощный мотор

Jeland J6 специально для России оснастят мощным двигателем и полным приводом
Jeland

Российская марка Jeland представила полноприводную версию кроссовера Jeland J6, сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль оснащен 150-сильным турбомотором 1.6 и 7-ступенчатым преслективным «роботом». Модель с передним приводом оборудована двигателем 1.5 (147 л. с.) и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Jeland — это российский автомобильный бренд, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производство полного цикла Jeland J6 организовано на заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург).

До этого Jeland начал продажи кроссовера J7.

Автомобиль представлен в двух комплектациях — «Комфорт» и «Престиж» — с передним или полным приводом. Цены начинаются от 2,6 млн рублей.

Ранее в продаже возникли две редких «Волги» ГАЗ-3111 по цене одной.

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