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Братья-водители похитили 5 тысяч литров дизеля

В Курской области братья-водители бензовозов похитили более 5 тысяч литров дизеля
Telegram-канал Осторожно, новости

В Курской области два брата-водителя бензовозов похитили более 5 тысяч литров дизеля, они дважды присылали пустой отсек цистерны, скрывая остатки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Братья Сергей и Максим Жиденко, работавшие водителями бензовозов, придумали схему хищения топлива. После слива дизеля на АЗС они оставляли часть топлива в автоцистерне, но сообщали, что резервуар уже полностью опустошен. Чтобы скрыть это, братья фотографировали только пустые отсеки цистерны, при этом один и тот же отсек снимали дважды, а заполненные — не показывали», – говорится в публикации.

По данным канала, затем они предоставляли ложные сведения о весе бензовоза, занижая остатки топлива. По версии следствия, Сергей таким образом похитил 3170 литров дизеля на сумму более 140 тысяч рублей, а Максим — 2029 литров на сумму свыше 90 тысяч рублей. Оба фигуранта признали вину, раскаялись и в полном объеме возместили причиненный ущерб. Сергей получил штраф в 70 тысяч рублей, Максим — 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Самарской области продлили ограничения на продажу топлива.

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