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В Мытищах легковушка разлетелась на детали, попав под самосвал

В Мытищах легковой автомобиль влетел под самосвал
Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

В подмосковных Мытищах на трассе М-8 «Холмогоры» Nissan X-Trail на полной скорости влетел под самосвал. Об этом сообщил Telegram-канал «ГКУ МО «Мособлпожспас»».

На фотографиях видна степень повреждения легковушки: лобовая часть машины оказалась раздробленной. При этом автомобильные детали разлетелись по дороге.

По данным источника, в салоне иномарки находился только водитель. В результате мощного удара автомобиль кузова сильно деформировался, из-за чего мужчина оказался заблокированным в салоне. Для его извлечения спасателям и бригаде скорой помощи пришлось применять специальный гидравлический инструмент.

Пострадавшего госпитализировали. Движение на участке трассы, перекрытое на время спасательных работ, уже восстановлено. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого появились кадры с места ДТП под Новосибирском с участием иномарки и фуры.

Ранее стало известно, что появились первые кадры ужасного ДТП, где Toyota с людьми была разорвана в фатальной аварии.

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