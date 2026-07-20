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В Ростове-на-Дону разбилась 41-летняя байкерша Соната

SHOT: байкерша Соната разбилась в Ростове-на-Дону
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Известная в Ростове-на-Дону байкерша Соната попала в аварию на своем Harley-Davidson. Женщину доставили в больницу, однако спасти ее медикам не удалось, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Женщина врезалась в бордюр и вылетела на газон в разделительной полосе. После падения с мотоцикла байкерша получила тяжелые травмы. Ее экстренно доставили в больницу», — сказано в сообщении.

41-летняя байкерша была хорошо известна на юге страны, уточняет канал. В мотокультуре она была более 15 лет, а с 2019 года активно участвовала в мотопробегах, фестивалях и путешествиях по Кавказу и другим регионам. По словам друзей, даже в семейные путешествия Соната отправлялась на байке — родные сопровождали ее на машине и не переживали, зная ее опыт, передает SHOT. У женщины остались двое сыновей — 10 и 12 лет.

В ГУ МВД по региону РИА Новости подтвердили сведения об аварии. По данным ведомства, водитель мотоцикла Harley-Davidson 1984 года рождения не справился с управлением и наехал на бордюр.

Ранее под Мурманском маршрутка с пассажирами попала в ДТП, когда ее водителю стало плохо.

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