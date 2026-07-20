«Его направят на лечение»: петербуржец станцевал на крыше люксового автомобиля

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге неизвестный забрался на крышу Mercedes-Benz G-Class и станцевал, оставив на машине повреждения. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

«Это больной человек. Я все равно ничего не получу абсолютно. А мстить человеку зачем? Больному человеку. Я сам врач. Если психика у человека была бы нормальная, адекватная, это да. Я больше переживаю за него, чем за себя. Надеюсь, его направят на лечение», — рассказал владелец автомобиля.

Выяснилось, что собственником Mercedes-Benz является врач клиники микрохирургии глаза. Он уточнил, что после происшествия на крыше и капоте автомобиля остались вмятины. По его словам, материальный ущерб составил порядка 300 тыс. рублей. Тем не менее, владелец машины не стал писать заявление в полицию.

Мужчина также добавил, что нарушитель недавно вышел из мест лишения свободы. Автомобиль в настоящее время находится на парковке и временно не эксплуатируется.

Ранее бородачи заехали на двух Mercedes-Benz к паперти собора в Краснодаре.