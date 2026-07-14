Бородачи заехали на двух Mercedes-Benz к паперти собора в Краснодаре

В Краснодаре двое мужчин на иномарках Mercedes-Benz заехали на территорию храма Александра Невского и записали видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах заметно, как двое мужчин заехали на территорию храма на автомобилях Mercedes-Benz. Один из них встал между машинами, поставив ноги в оконные рамки. Другой находится за кадром и производит съемку. Он произносит: «Ты больной? Ты что творишь?». Также в кадре слышится смех.

До этого в сети появился ролик ссоры водителя такси и пассажирки. На кадрах слышно, как женщина на повышенных тонах требует от водителя закрыть рот и ехать. Водитель отказывается продолжать поездку и просит ее выйти. Пассажирка не покидает салон и начинает ломать подлокотник. Затем она в грубой форме требует вернуть деньги. Водитель не выполняет ее требование, после чего женщина ударяет ногой по двери. Позже она заявляет, что ее дочь работает в полиции и водителя накажут.

Ранее сообщалось, что в Махачкале водитель запер женщин в раскаленном автобусе.