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Автомобили

В Казахстане самый дешевый Kia будут продавать за 1,2 млн рублей

Motor: Kia снизила цену седана Soluto до 1,2 млн рублей в Казахстане
Kia

Kia снизила стоимость седана Soluto до 1,2 млн рублей (7 млн тенге) для жителей Казахстана. Об этом сообщает журнал Motor.

Kia Soluto — это компактный седан B-класса, который оснащается 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем отдачей 95 л.с. и автоматической коробкой передач. Модель завоевала популярность как надежный и неприхотливый автомобиль для повседневных поездок, уточняет издание.

До этого Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах авто.

Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, который вводит особый порядок регистрации транспортных средств, числящихся в международном розыске. В случае принятия документа российские регистрирующие органы получат полномочия самостоятельно определять особенности совершения действий с такими машинами.

Ранее в продаже появился редкий рамный внедорожник за 250 тысяч рублей.

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