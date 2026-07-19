В Казахстане самый дешевый Kia будут продавать за 1,2 млн рублей

Motor: Kia снизила цену седана Soluto до 1,2 млн рублей в Казахстане

Kia снизила стоимость седана Soluto до 1,2 млн рублей (7 млн тенге) для жителей Казахстана. Об этом сообщает журнал Motor.

Kia Soluto — это компактный седан B-класса, который оснащается 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем отдачей 95 л.с. и автоматической коробкой передач. Модель завоевала популярность как надежный и неприхотливый автомобиль для повседневных поездок, уточняет издание.

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