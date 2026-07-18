Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП с пожаром под Самарой

В массовом ДТП в Самарской области погибли двое детей и взрослый

В ДТП в Сергиевском районе Самарской области погибли три человека, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«В Сергиевском районе, на месте смертельного ДТП, где, по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, погибли три человека, два из которых несовершеннолетние, работает следственно-оперативная группа», — приводит агентство сообщение ведомства.

Авария произошла на трассе М-5 «Урал, сообщает 63.ru.

В ДТП столкнулись легковые машины Skoda Kodiaq, Hyundai Creta, Skoda Octavia, а также грузовик MAN. Затем произошло возгорание.

«Поволжуправтодор» уточняет, что движение по трассе в районе места ДТП ограничено для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе Волгоград — Астрахань.