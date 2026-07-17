Самокатчик заплатит сотни тысяч рублей сбитому школьнику

В Санкт-Петербурге суд обязал самокатчика заплатить 700 тысяч рублей сбитому школьнику. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Водитель шерингового электросамоката в марте 2025 года наехал на 15-летнего парня на Новоладожской улице. Оказывать помощь пострадавшему он не стал и скрылся с места происшествия», – говорится в публикации.

По данным канала, медицинская экспертиза отнесла травмы несовершеннолетнего к вреду средней тяжести. На основании иска прокуратуры суд обязал виновного выплатить крупную денежную компенсацию за моральный ущерб.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

Ранее стало известно, что в Подмосковье Volkswagen с людьми разорвало в фатальном ДТП.