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Автомобили

Стало известно, на сколько выросли цены на новые авто

Motor: средняя цена нового автомобиля с 2012 года выросла на 300%
«Газета.Ru»

В России средняя цена новой машины с 2012 года выросла на 300%. Об этом журналу Motor рассказал глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин.

«Цена выросла на 300%. А у людей зарплата чуть-чуть изменилась на инфляцию. Денег больше не стало. Мне бы очень хотелось, чтобы это многие понимали», — сообщил автоэксперт.

Он отметил, что с 2012 года средняя цена нового автомобиля выросла с 800 тысяч до 3,3 миллиона рублей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы цены были адекватными. Возможно, где-то кто-то спекулирует, но в основном дилеры работают на минимальной или отрицательной марже», – добавил Подщеколдин.

Кроме того, эксперт сообщил, что электронный паспорт автомобиля должен быть дополнен историей жизненного цикла автомобиля. По его словам, в настоящее время в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС) содержатся только базовые обязательные сведения: марка, модель, год выпуска, VIN, мощность двигателя, экологический класс, масса, изготовитель, собственник и страна происхождения.

Ранее сообщалось, что госсборы с новых автомобилей в России составляют 44%.

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