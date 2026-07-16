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Автомобили

Госcборы с новых автомобилей в России составляют 44%

РОАД: сборы с новых автомобилей выросли с 28% до 44%
«Газета.ру»

Доля госсборов в цене нового автомобиля в России выросла с 28% до 44%. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин.

«Если в 2012 году государственные сборы с одного автомобиля составляли 28% и это всех устраивало, то сейчас этот показатель составил 44%. Поэтому средняя цена нового автомобиля в 2026 году уже составляет 3,3 млн рублей. А в 2012 году было 800 тысяч рублей», – отметил эксперт.

Кроме того, Подщеколдин заявил, что рост курса доллара напрямую влияет на стоимость автомобилей в России. По его словам, курс рубля постепенно укрепляется, а это приведет к новому росту цен на автомобили. В отличие от Индии, где курс рупии стабилен, российская валюта, по его словам, колеблется в широком диапазоне — от 70 до 100 рублей за доллар, что создает неопределенность на рынке.

«Мы заинтересованы в том, чтобы цены были адекватными. Возможно, где-то кто-то спекулирует, но в основном дилеры работают на минимальной или отрицательной марже», – добавил эксперт.

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