Россиянка платила миллионы рублей за авто, которого у нее никогда не было

В Приморье женщину обязали платить 2 млн рублей за авто, которого у нее не было

В Приморье таможня пыталась взыскать с местной жительницы почти 2 млн рублей за завоз автомобиля, которым она никогда не владела. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По версии ведомства, женщина приобрела на аукционе подержанный Hyundai Palisade, а при оформлении ввела в декларации заниженную стоимость и не доплатила 1,7 млн рублей таможенных сборов. Сама жительница Приморья настаивала на том, что машину она не заказывала и видит ее впервые.

В ходе разбирательства выяснилось, что все документы на автомобиль были фальшивыми, а подпись покупательницы подделали. Суд встал на сторону женщины и освободил ее от уплаты сборов.

По данным канала, федеральная таможенная служба разбирается с обанкроченной компанией, которая занималась ввозом иномарок. Как оказалось, по аналогичной схеме пострадали еще как минимум четыре человека — их также записали в собственники машин, которых они никогда не приобретали.

Ранее сообщалось, что до 4 млн рублей утильсбора придется доплатить покупателям авто из Казахстана.