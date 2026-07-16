Движение затруднено: москвичка на Porsche Macan влетела в курьера и попала на камеру

На западе Москвы водительница на Porsche Macan сбила курьера. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского девушка за рулем Porsche Macan сбила курьера, который переходил дорогу по пешеходному переходу», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на переходе лежит скутер пострадавшего. По словам очевидцев, в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. Судя по данным онлайн карт, перекрыты левый и средний ряд. О состоянии курьера не сообщается.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

Ранее сообщалось, что Opel влетел в велосипедиста на северо-востоке Москвы.