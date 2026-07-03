Видео: Opel влетел в велосипедиста на северо-востоке Москвы

В Москве курьер разбился в ДТП с Opel, последствия – на видео

На северо-востоке Москвы иномарка сбила курьера на электровелосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».

«На улице Хачатуряна в Отрадном водитель автомобиля Opel сбил курьера на электровелосипеде. Пострадавший госпитализирован», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место ДТП прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам.

До этого в Каменске-Уральском произошло фатальное ДТП с участием Infiniti и отечественной «десятки». В результате аварии Lada разорвало переднюю часть кабины, а ее пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители рассказали о том, что пассажирами этой машины были трое мужчин и жена одного из них.

Также в Ленинградской области мотоциклисту оторвало ногу при столкновении с внедорожником в Комарово. На кадры попали первые минуты после аварии.

Ранее сообщалось, что видео массового ДТП затруднило проезд на МКАД.