В Орле таксист покалечил пассажира из-за спора о цене

В Орле задержали таксиста, подозреваемого в избиении пассажира, пострадавший получил тяжелую травму. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным полиции, между водителем и пассажиром вспыхнул конфликт из-за стоимости поездки. Таксист высадил мужчину, не довезя до пункта назначения, и ударил его по голове. Пассажир упал и получил серьезные травмы.

Водителя удалось задержать, 21-летний мужчина частично признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы. Пострадавший госпитализирован.

До этого 32-летнего жителя Оренбургской области задержали за нападение на таксиста. Между мужчинами возник конфликт, во время которого оппонент ударил таксиста отверткой в шею. Пострадавшего спасли прохожие, нападавшего вскоре задержали. По факту произошедшего возбудили дело.

Ранее в Казани таксист напал на школьника.