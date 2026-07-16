В Подмосковье дворник украл велосипеды на 170 тысяч рублей и попал на камеру

В Подмосковье на видео попало, как дворник украл 11 велосипедов

В Московской области дворник украл велосипеды местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«11 велосипедов на 170 тысяч рублей вынес бывший дворник из подъездов в подмосковном поселке Мисайлово. Мужчина проникал в дома с помощью универсального ключа, однако полиция по камерам отследила вора», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выносит из дома велосипеды. По данным канала, правоохранители возбудили уголовные дела по статье о краже: фигуранта отправили под страж

До этого в Санкт-Петербурге произошла стрельба из-за автомобиля. Все произошло на улице Массальского. Предварительно, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Мужчина ранил двоих людей. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в городе Балабаново Калужской области женщина разбила топором около 10 машин.

Ранее сообщалось, что петербуржцы избили друг друга на проезжей части и попали на камеру.