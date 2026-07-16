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«О боже, как страшно»: в Петербурге звери вышли на дорогу и напугали женщину

В Петербурге звери вышли на дорогу и испугали женщину

На Планерной улице Санкт-Петербурга лоси перешли дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«О боже, как страшно! Не надо туда выходить, пожалуйста. О господи, о господи, не надо», — отреагировала очевидица.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как лоси спокойно выходят на пешеходный переход. Они дожидаются, пока проедут машины. Далее лоси перебегают дорогу и направляются в сторону жилых домов.

До этого в городе Карпинске на Северном Урале местные жители стали свидетелями необычного явления — на дорогу вышла птица эму. Очевидец записал это на камеру. На записи видно, как крупная птица выбирается из зарослей и движется по проезжей части мимо магазина. Автор ролика прокомментирует происходящее.

Ранее сообщалось о фатальном ДТП байкеров с лосем.

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