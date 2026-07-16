Россиянам раскрыли, чем обернется падение продаж новых авто

По оценке аналитического отдела Российской организации автомобильных дилеров (РОАД), сокращение российского авторынка почти в два раза приведет к масштабным макроэкономическим потерям.

Согласно данным РОАД, продажи новых легковых автомобилей упали с 2 938 789 штук в 2012 году до прогнозируемых 1 500 000 штук в 2026 году. Снижение составляет около 50%.

Эксперты заявляют, что такое падение рынка пропорционально ударит по шести ключевым направлениям: потери ВВП — из-за снижения выручки автопроизводителей и дилеров; потери НДС — бюджет недополучит налоговые отчисления от продаж; потери рабочих мест — сокращение персонала в авторитейле и смежных сферах; повышение возраста автопарка — замедление обновления машин в стране; потери бизнес-возможностей в смежных секторах — страховые, банковские, сервисные и логистические компании теряют доходы; потери производственных мощностей — автозаводы и заводы комплектующих работают неполную загрузку.

В РОАД подчеркивают, что все эти потери напрямую связаны с сокращением рынка новых автомобилей, а прогноз на 2026 год составляет 1,5 млн единиц.

Ранее россияне узнали, как перебои с топливом повлияли на авторынок.