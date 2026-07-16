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В Омской области мусоровоз на скорости протаранил жилой дом

В Омской области мусоровоз влетел в жилой дом, последствия попали на камеру
Прокуратура Омской области

В поселке Нововаршавка Омской области мусоровоз врезался в жилой дом. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Омской области».

«Предварительно установлено, что сегодня в дневное время у большегрузного автомобиля «МАЗ» <...> произошло опущение гидравлического подъемного механизма, из-за чего транспортное средство совершило наезд на угол многоквартирного жилого дома», — сообщается в публикации.

На фотографиях заметна степень повреждения жилого дома. Видно, что на углу здания обрушилась стеновая панель, а деревянный каркас оказался разломленным.

По данным канала, в результате ДТП никто не пострадал. Правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося и оценят пригодность дома на проживание в нем. Прокуратура будет контролировать ход проверочных мероприятий.

До этого грузовик со строительными материалами врезался в забор ТЭЦ. Очевидцы запечатлели последствия аварии на камеру.

Ранее стали известны детали жесткого ДТП в Архангельской области.

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