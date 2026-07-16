Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Выяснилось дороже ли ремонт китайских автомобилей, чем у европейских

Fit Service развеял миф о дорогом ремонте китайских автомобилей
Tenet Plus

В среднем ремонт китайских автомобилей в России обходится не дороже, а зачастую даже дешевле, чем у многих других иномарок того же класса. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Средний чек по обслуживанию массовых китайских машин ниже среднерыночного. Причина в том числе в том, что парк китайских авто пока моложе, а основные работы по ним связаны с плановым ТО, а не с ремонтом» — рассказал автоэксперт.

По его словам, дорогостоящий ремонт китайских автомобилей возможен лишь при совпадении трех условий: редкость марки, отсутствие дилера и сложный кузовной или агрегатный ремонт. У массовых марок (Tenet, Exeed, Haval, Geely) расходы ниже: есть запчасти, аналоги и каталоги, а средний чек на ТО и ремонт меньше, чем у японских и европейских аналогов.

Миф о дорогом ремонте китайских автомобилей не соответствует действительности. Базовое обслуживание (замена масла, фильтров, тормозных колодок, элементов подвески) на таких машинах часто обходится дешевле.

Однако при сложных кузовных работах или ремонте агрегатов типа АКП на машинах ушедших брендов стоимость может возрасти из-за дефицита запчастей и увеличенных сроков поставки.

Ранее сообщалось, что в России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 16 июля. Срыв санкций ЕС против России, ускоренная проверка счетчиков и опасная для дачников инфекция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!