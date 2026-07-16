Выяснилось дороже ли ремонт китайских автомобилей, чем у европейских

В среднем ремонт китайских автомобилей в России обходится не дороже, а зачастую даже дешевле, чем у многих других иномарок того же класса. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Средний чек по обслуживанию массовых китайских машин ниже среднерыночного. Причина в том числе в том, что парк китайских авто пока моложе, а основные работы по ним связаны с плановым ТО, а не с ремонтом» — рассказал автоэксперт.

По его словам, дорогостоящий ремонт китайских автомобилей возможен лишь при совпадении трех условий: редкость марки, отсутствие дилера и сложный кузовной или агрегатный ремонт. У массовых марок (Tenet, Exeed, Haval, Geely) расходы ниже: есть запчасти, аналоги и каталоги, а средний чек на ТО и ремонт меньше, чем у японских и европейских аналогов.

Миф о дорогом ремонте китайских автомобилей не соответствует действительности. Базовое обслуживание (замена масла, фильтров, тормозных колодок, элементов подвески) на таких машинах часто обходится дешевле.

Однако при сложных кузовных работах или ремонте агрегатов типа АКП на машинах ушедших брендов стоимость может возрасти из-за дефицита запчастей и увеличенных сроков поставки.

Ранее сообщалось, что в России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей.