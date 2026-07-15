Видео: школьница на мощном самокате влетела в пожилого пешехода

В Краснодаре на видео попало, как школьница на самокате снесла пожилого мужчину

В Краснодаре 16-летняя школьница сбила пенсионера на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Авария произошла на перекрестке улиц Кузнечной и Олега Кошевого. Несовершеннолетняя, управлявшая электросамокатом KUGOO M4 Pro, на скорости наехала на пожилого мужчину. В результате происшествия обоих доставили в центральную районную больницу», – говорится в публикации.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что несовершеннолетняя управляла электросамокатом мощностью 600 Вт, не имея прав категории «М». Согласно ПДД, такое транспортное средство относится к мопедам, а значит, требует наличия водительского удостоверения. Решается вопрос о привлечении родителей девушки к ответственности, проводится проверка.

До этого в Северодвинске Архангельской области машина с людьми влетела в здание. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости выезжает за пределы проезжей части и влетает в дом, в этот момент начинает идти дым.

Ранее стали известны детали жесткого ДТП в Архангельской области.