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Общество

Голый уфимец пролез между фасадом дома и блоком кондиционера, чтобы охладиться

В Уфе голый мужчина застрял на фасаде дома между стеной и кондиционером

В Уфе спасатели вызволили мужчину, который застрял в узком проеме между стеной здания и внешним блоком кондиционера. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

Инцидент произошел на Проспекте Октября. Пострадавший оказался зажат в пространстве между стеной дома и внешним блоком кондиционера. Самостоятельно выбраться у мужчины не получилось.

Прибывшие спасатели демонтировали конструкцию и помогли ему выбраться. Медики осмотрели застрявшего и не нашли серьезных травм. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого в Сочи спасли мужчину, упавшего в вентиляционную шахту. Прибывшие спасатели достали пострадавшего и на носилках транспортировали его к машине скорой помощи. Мужчину госпитализировали, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее красноярец в одних трусах выпал из окна и повис на дереве.

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