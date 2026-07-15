Пьяный мужчина выстрелил в знакомого за рулем авто в Архангельской области

В городе Сольвычегодске Архангельской области мужчину будут судить за то, что он выстрелил из охотничьего ружья в приятеля, находившегося за рулем автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО».

«По версии следствия, в 10 мая 2026 года утром на проезжей части дороги в городе Сольвычегодске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе предшествовавшего конфликта, выстрелил свинцовой дробью из незарегистрированного охотничьего ружья в голову 20-летнему знакомому, находившемуся за рулем автомобиля», — говорится в публикации.

На кадрах, опубликованных в канале, видно, что автомобиль врезался в дерево около дома. Его передний бампер оказался раздробленным. На лобовом стекле машины заметны следы крови.

Кроме того уточняется, что обвиняемый признал свою вину. Также говорится о том, что пострадавший не выжил.

В настоящий момент вся доказательная база собрана и направлена в суд на рассмотрение.

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