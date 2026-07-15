Стрельба произошла в очереди на АЗС в Челябинске

В Челябинске водитель Mercedes открыл стрельбу в очереди на АЗС

В очереди на автозаправочной станции в Челябинске произошла стрельба, сообщает издание 74.ru.

По его данным, инцидент произошел 11 июля. Мужчина на автомобиле Mercedes-Benz пытался заправиться без очереди, а когда от него потребовали соблюдать очередность, открыл стрельбу из травматического пистолета.

«Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет», — приводит издание слова очевидца происшествия.

Свидетель уточнил, что пуля попала пострадавшему в живот, он потерял много крови. Нападавший скрылся с места происшествия, впоследствии его задержала полиция. Против 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Максимальное наказание, которое ему грозит — два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье задержали «полицейского», который хотел заправиться без очереди.