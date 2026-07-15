Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Автомобили

Петербуржца, который на Porsche Cayenne вылетел в реку, посадили в тюрьму

Mash: пять лет колонии получил водитель, который вылетел на Porsche Cayenne в реку

В Санкт-Петербурге суд вынес наказание водителю Porsche Cayenne, который вылетел на автомобиле в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пять с половиной лет колонии получил водитель «Порше Кайен», который пробил ограждение и рухнул в Фонтанку в начале октября 25-го», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии 21-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. 33-летнего водителя признали виновным в нарушении ПДД, сообщила городская прокуратура. Мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Суд также запретил ему управлять автомобилем на 2,5 года.

Авария случилась 3 октября около шести часов утра. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости пробивает ограждение и падает в водоем. В результате аварии пассажирка, которая находилась в момент падения машине, не выжила. Водитель смог выбраться самостоятельно. После произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Ранее сообщалось, что автомобиль с людьми взорвался через секунду после ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!