Петербуржца, который на Porsche Cayenne вылетел в реку, посадили в тюрьму

Mash: пять лет колонии получил водитель, который вылетел на Porsche Cayenne в реку

В Санкт-Петербурге суд вынес наказание водителю Porsche Cayenne, который вылетел на автомобиле в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пять с половиной лет колонии получил водитель «Порше Кайен», который пробил ограждение и рухнул в Фонтанку в начале октября 25-го», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии 21-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. 33-летнего водителя признали виновным в нарушении ПДД, сообщила городская прокуратура. Мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Суд также запретил ему управлять автомобилем на 2,5 года.

Авария случилась 3 октября около шести часов утра. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости пробивает ограждение и падает в водоем. В результате аварии пассажирка, которая находилась в момент падения машине, не выжила. Водитель смог выбраться самостоятельно. После произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Ранее сообщалось, что автомобиль с людьми взорвался через секунду после ДТП.