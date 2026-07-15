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Шашлыки за 30 тысяч рублей: пассажиров обманули в ресторане теплохода в Москве

В Москве пассажиров теплохода «Вещий Олег» обманули в ресторане на крупную сумму
Владимир Песня/РИА Новости/Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Москве пассажирам теплохода «Вещий Олег» пришлось заплатить около 30 тыс. рублей за шашлыки, заказанные на борту. Об этом сообщил Telegram-канала «SHOT ПРОВЕРКА».

Со слов свидетельницы, чтобы попасть на верхнюю палубу, им пришлось заказать блюда с мангала. Компания взяла два шашлыка, креветки и напитки. В конце рейса им принесли счет почти в 30 тыс. рублей. При этом стоимость билета на теплоход составила всего 1,4 рублей.

Оказалось, что в меню цена блюда указана за 100 грамм продукта, а не за целую порцию, о чем официант не предупредил. Пассажирам принесли каждое блюдо практически по килограмму. В счет также вошли чаевые и пиво, которое официанты во время ужина представили как «подарок». Женщина попросила вычесть лишние позиции, так как пиво компания не употребляла. С учетом этого счет все равно вышел в серьезную сумму — 25 тыс. рублей.

До этого и другие пассажиры сталкивались с подобными ситуациями на теплоходе «Вещий Олег».

Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Ранее сообщалось, что теплоход врезался в опору моста в Петербурге.

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