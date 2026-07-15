Известный японский актер сбил девушку на машине и уехал с места ДТП

Известный актер театра кабуки при управлении автомобилем сбил девушку в Токио и уехал с места аварии. Об этом пишет портал Japan Today.

В материале уточняется, что в ДТП попал 77-летний Хирофуми Като, известный под псевдонимом Косабуро Накамура. Мужчина ехал на машине по району Синдзюку и задел 20-летнюю девушку, которая получила травму лодыжки. Пострадавшая окликнула водителя, но тот не обратил на нее внимания и продолжил движение. Однако японка успела сфотографировать номер автомобиля актера и обратилась в правоохранительные органы.

Позднее Като добровольно пришел в полицейский участок, но отказался признать вину. По его словам, пострадавшая якобы «сама приблизилась к машине», а удар не был настолько сильным, чтобы травмировать девушку. Тем не менее актера обвинили в оставлении места аварии после причинения телесных повреждений человеку, поэтому теперь ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн иен (около 477 тыс. рублей).

5 мая в районе Парка культуры в Москве произошла авария с участием автомобиля Ferrari, за рулем которого находился рэпер Наваи Бакиров (Navai). В столичном департаменте транспорта рассказали, что машину занесло при попытке перестроиться в правый ряд. Транспортное средство выехало на бордюр, ударилось об ограждение и врезалось в дерево. Артист в результате ДТП не пострадал. Он заявил, что авария произошла из-за плохих гоночных шин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее основатель группы Krec разбился в ДТП в Соединенных Штатах.