Не уступил дереву. Рэпер Navai после ДТП пытался скрыться?

Рэпер Navai разбил Ferrari, а звезда его клипа погибла под колесами мотоцикла

Накануне в Москве произошло два резонансных ДТП. На западе столицы мотоциклист насмерть сбил 34-летнюю актрису Ксению Добромилову, известную по роли в клипе дуэта HammAli & Navai на песню «Девочка-война». А спустя примерно полтора часа в центре Москвы разбился спорткар Ferrari, за рулем которого находился Navai.

Детали машины разбросало по дороге

ДТП с участием 34-летнего рэпера Наваи Бакирова (Navai) произошло вечером 5 мая на Зубовском бульваре, в районе Парка культуры. Ferrari, за рулем которого находился Navai, ехал без номеров. По данным дептранса Москвы, при перестроении в правый ряд автомобиль занесло, после чего спорткар выехал на бордюр, ударился об ограждение, развернулся и врезался в дерево .

Удар был настолько мощным, что у Ferrari оторвало левое заднее колесо, сработали подушки безопасности, а детали кузова и подвески разбросало по дороге и пешеходной зоне.

Рэпер не пострадал. Концертный директор артиста Рауф Гасанов подтвердил, что за рулем находился именно Бакиров. Причиной происшествия артист назвал плохие гоночные шины. В разговоре с журналистами РЕН ТВ он настаивал, что скорость была небольшой, и просил не преувеличивать.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

После аварии Navai попытался скрыть свою личность, переодевшись в другую одежду, сообщили РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

В дептрансе заявили, что водителю может грозить лишение прав за грубое нарушение ПДД. Также будет направлено обращение в суд о возмещении ущерба, причиненного городской инфраструктуре. По информации правоохранительных органов, автомобиль не стоял на учете в момент аварии.

Трагедия на Дорогомиловской

За полтора часа до этой аварии произошло другое ДТП. Около 17:40 на Большой Дорогомиловской улице мотоциклист насмерть сбил 34-летнюю Ксению Добромилову.

Девушка участвовала в неформальной встрече мотолюбителей и фотографировала байкеров прямо на проезжей части, стоя на разделительной полосе, сообщила Baza. Один из мотоциклистов, 29-летний Максим Завирюха, попытался выполнить трюк «вилли» — проехать на заднем колесе. Он не справился с управлением, мотоцикл занесло, и на скорости он врезался в Добромилову, пишет SHOT.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать девушку, но она скончалась в машине скорой помощи от полученных травм. Мотоциклист, по разным данным, получил ушибы и растяжение, либо вовсе отказался от госпитализации.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Однако известно, что его доставили в отдел полиции для разбирательства и медосвидетельствования.

Navai, узнав о гибели актрисы, в беседе с РИА Новости кратко сказал: «Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное».

Кто такие Navai и Добромилова

Наваи Бакиров (Navai) — хип-хоп исполнитель азербайджанского происхождения, получивший широкую известность как участник дуэта HammAli & Navai, образованного в 2016 году. Дуэт прославился «кальянным» рэпом и хитами «Девочка-война», «Прятки» и другими. В 2025 году коллектив прекратил совместное творчество, после чего Navai продолжил сольную карьеру.

Наваи Бакиров (из дуэта HammAli & Navai) выступает перед пассажирами во время рейса из Москвы в Сочи, 2024 год Павел Бедняков/РИА Новости

Ксения Добромилова родилась 22 декабря 1991 года. Она окончила Театральный колледж имени Л.А. Филатова по специальности «актриса музыкального театра», а также Институт теле- и радиовещания «Останкино» по специальности «телерадиоведущая». Работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский».

Широкую известность ей принесла главная роль в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война».

Ксения Добромилова в кадре из клипа: HammAli & Navai – «Девочка - война» Ксения Добромилова/VK/dobromilova.com