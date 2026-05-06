Не уступил дереву. Рэпер Navai после ДТП пытался скрыться?

Детали машины разбросало по дороге
ДТП с участием 34-летнего рэпера Наваи Бакирова (Navai) произошло вечером 5 мая на Зубовском бульваре, в районе Парка культуры. Ferrari, за рулем которого находился Navai, ехал без номеров. По данным дептранса Москвы, при перестроении в правый ряд автомобиль занесло, после чего спорткар выехал на бордюр, ударился об ограждение, развернулся и врезался в дерево.
Удар был настолько мощным, что у Ferrari оторвало левое заднее колесо, сработали подушки безопасности, а детали кузова и подвески разбросало по дороге и пешеходной зоне.
Рэпер не пострадал. Концертный директор артиста Рауф Гасанов подтвердил, что за рулем находился именно Бакиров. Причиной происшествия артист назвал плохие гоночные шины. В разговоре с журналистами РЕН ТВ он настаивал, что скорость была небольшой, и просил не преувеличивать.
После аварии Navai попытался скрыть свою личность, переодевшись в другую одежду, сообщили РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
В дептрансе заявили, что водителю может грозить лишение прав за грубое нарушение ПДД. Также будет направлено обращение в суд о возмещении ущерба, причиненного городской инфраструктуре. По информации правоохранительных органов, автомобиль не стоял на учете в момент аварии.
Трагедия на Дорогомиловской
За полтора часа до этой аварии произошло другое ДТП. Около 17:40 на Большой Дорогомиловской улице мотоциклист насмерть сбил 34-летнюю Ксению Добромилову.
Девушка участвовала в неформальной встрече мотолюбителей и фотографировала байкеров прямо на проезжей части, стоя на разделительной полосе, сообщила Baza. Один из мотоциклистов, 29-летний Максим Завирюха, попытался выполнить трюк «вилли» — проехать на заднем колесе. Он не справился с управлением, мотоцикл занесло, и на скорости он врезался в Добромилову, пишет SHOT.
Прибывшие на место медики пытались реанимировать девушку, но она скончалась в машине скорой помощи от полученных травм. Мотоциклист, по разным данным, получил ушибы и растяжение, либо вовсе отказался от госпитализации.
Однако известно, что его доставили в отдел полиции для разбирательства и медосвидетельствования.
Navai, узнав о гибели актрисы, в беседе с РИА Новости кратко сказал: «Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное».
Кто такие Navai и Добромилова
Наваи Бакиров (Navai) — хип-хоп исполнитель азербайджанского происхождения, получивший широкую известность как участник дуэта HammAli & Navai, образованного в 2016 году. Дуэт прославился «кальянным» рэпом и хитами «Девочка-война», «Прятки» и другими. В 2025 году коллектив прекратил совместное творчество, после чего Navai продолжил сольную карьеру.
Ксения Добромилова родилась 22 декабря 1991 года. Она окончила Театральный колледж имени Л.А. Филатова по специальности «актриса музыкального театра», а также Институт теле- и радиовещания «Останкино» по специальности «телерадиоведущая». Работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский».
Широкую известность ей принесла главная роль в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война».
Помимо актерской карьеры, Добромилова была фотографом, специализировавшимся на съемках мотоциклов и байкеров. Она сама увлекалась мототехникой и в 2023 году уже попадала в аварию на мотоцикле.