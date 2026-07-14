Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Автомобили

Ломал мебель в полиции: на М-12 задержали нетрезвого водителя, попавшего в ДТП

Под Владимиром нетрезвый водитель, попавший в ДТП, нанес удар полицейскому
Прокуратура Владимирской области

На трассе М-12 «Восток» на территории Судогодского округа Владимирской области произошло столкновение автомобилей КамАЗ и Lexus. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водитель кроссовера находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Прокуратура Владимирской области.

Водителя кроссовера доставили в территориальный отдел полиции.

«Обвиняемый <...> вел себя агрессивно, ломал имущество в отделе полиции, в связи с чем к нему применены специальные средства (наручники). Будучи недовольным законными действиями сотрудников полиции, обвиняемый нанес один удар ногой в коленный сустав инспектора ГИБДД», — уточняет надзорное ведомство.

Уголовное дело в отношении нетрезвого автомобилиста навправлено в суд.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот.

По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее вооруженный таксист на Ford Mondeo угрожал оскорбившим его детям.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!