Ломал мебель в полиции: на М-12 задержали нетрезвого водителя, попавшего в ДТП

На трассе М-12 «Восток» на территории Судогодского округа Владимирской области произошло столкновение автомобилей КамАЗ и Lexus. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водитель кроссовера находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Прокуратура Владимирской области.

Водителя кроссовера доставили в территориальный отдел полиции.

«Обвиняемый <...> вел себя агрессивно, ломал имущество в отделе полиции, в связи с чем к нему применены специальные средства (наручники). Будучи недовольным законными действиями сотрудников полиции, обвиняемый нанес один удар ногой в коленный сустав инспектора ГИБДД», — уточняет надзорное ведомство.

Уголовное дело в отношении нетрезвого автомобилиста навправлено в суд.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот.

По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее вооруженный таксист на Ford Mondeo угрожал оскорбившим его детям.