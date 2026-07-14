Видео: незнакомцы набросились на машину реанимации в Челябинске

В Челябинске на видео сняли, как люди набросились на реанимобиль

В Челябинске мужчины напали на реанимобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Хулиганы набросились на машину реанимации. Медики пытались уехать от агрессивных молодых людей. За ними побежал один из парней и упал. Когда скорая вернулась к нему, подбежали его друзья. Началась драка. В минздраве <...> рассказали, что врачи приехали на вызов, их встретили агрессивные горожане. Один из молодых людей избил врача. На помощь к медикам выбежали охранники ТРК, позже была вызвана Росгвардия», – говорится в публикации.

По данным канала, нападавшего мужчину задержали. Также известно, что врач не стал обращаться за медицинской помощью к своим коллегам, а поехал на следующий вызов. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении нарушителей. Кроме того, работники СК начали расследование по статье о хулиганстве.

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