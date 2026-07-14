Российские номера не спасли казахстанца от штрафов на 200 тысяч рублей за три дня

Полиция казахстанского города Актобе задержала водителя, за три дня нарушившего Правила дорожного движения 33 раза. Нарушителем оказался 22-летний молодой человек, взявший у своего отца без его ведома Toyota Camry, сообщает Департамент полиции Актюбинской области.

«Как установили полицейские, 22-летний житель Актобе, воспользовавшись отсутствием отца, взял его автомобиль Тoyota, установил на него иностранные государственные регистрационные номера и решил устроить себе «турне» по улицам города», — говорится в публикации.

В социальных сетях Департамента полиции также появилось уточнение, что «иностранные государственные регистрационные номера» — это российские знаки с московским регионом 797. Общая сумма взысканий составила более 1,3 млн тенге, то есть 215 тыс. рублей, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

До этого в Санкт-Петербурге гаишник выстрелил в пьяного водителя КамАЗа.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили КамАЗ для проверки. За рулем находился пьяный 49-летний мужчина. После освидетельствования задержанный попытался скрыться и побежал в сторону лесополосы. При задержании он оказал сопротивление и попытался завладеть табельным оружием полицейского. После предупредительных выстрелов сотрудники применили оружие на законных основаниях. Нарушитель получил ранения ног и был госпитализирован.

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