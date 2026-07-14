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Российские номера не спасли казахстанца от штрафов на 200 тысяч рублей за три дня

Водитель в Казахстане, рассчитывая на российские номера, сознательно нарушал ПДД
Пресс-служба Toyota

Полиция казахстанского города Актобе задержала водителя, за три дня нарушившего Правила дорожного движения 33 раза. Нарушителем оказался 22-летний молодой человек, взявший у своего отца без его ведома Toyota Camry, сообщает Департамент полиции Актюбинской области.

«Как установили полицейские, 22-летний житель Актобе, воспользовавшись отсутствием отца, взял его автомобиль Тoyota, установил на него иностранные государственные регистрационные номера и решил устроить себе «турне» по улицам города», — говорится в публикации.

В социальных сетях Департамента полиции также появилось уточнение, что «иностранные государственные регистрационные номера» — это российские знаки с московским регионом 797. Общая сумма взысканий составила более 1,3 млн тенге, то есть 215 тыс. рублей, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

До этого в Санкт-Петербурге гаишник выстрелил в пьяного водителя КамАЗа.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили КамАЗ для проверки. За рулем находился пьяный 49-летний мужчина. После освидетельствования задержанный попытался скрыться и побежал в сторону лесополосы. При задержании он оказал сопротивление и попытался завладеть табельным оружием полицейского. После предупредительных выстрелов сотрудники применили оружие на законных основаниях. Нарушитель получил ранения ног и был госпитализирован.

Ранее вооруженный таксист на Ford Mondeo угрожал оскорбившим его детям.

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