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В Ленобласти людей заблокировало на дороге после урагана

В Ленобласти семь человек оказались заблокированы после урагана
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В Ленинградской области люди оказались заблокированы из-за заваленной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Семь человек оказались заблокированы у Лубенского озера в Ломоносовском районе после урагана — дорогу завалило деревьями. Двоих эвакуировали на снегоболотоходе, остальные смогли уехать после расчистки», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыли спасатели, при этом также заметно, что стволы и ветви полностью парализовали проезд.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее сообщалось, что видео массового ДТП затруднило проезд на МКАД.

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