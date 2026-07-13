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Автомобили

Глава Volkswagen отказался закрывать заводы ради снижения расходов

Глава Volkswagen Блюме заявил о намерении избежать закрытия заводов в ФРГ
Fabian Bimmer/Reuters

Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюме намерен избежать закрытия заводов в Германии для сокращения расходов. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Глава компании отметил, что существуют «более разумные» способы оптимизации трат. В частности, по его словам, в 2025 году концерн смог снизить себестоимость деталей на 20%. Гендиректор назвал подобные результате значительным достижением.

Блюме добавил, что сейчас Volkswagen остается лидером европейского рынка в сегментах автомобилей с ДВС и электромобилей. Продукция компании пользуется спросом, но сам холдинг не может выйти на достаточный уровень прибыли, подчеркнул гендиректор. В связи с этим руководство организации продолжит сокращать издержки во всех направлениях.

10 июля агентство Reuters сообщило, что в рамках реорганизации немецкий концерн Volkswagen будет вынужден наполовину сократить модельный ряд выпускаемых автомобилей. По информации журналистов, решение связано с желанием сосредоточиться на «наиболее привлекательных сегментах рынка».

Ранее сообщалось, что Volkswagen остановит производство на четырех заводах в ФРГ из-за кризиса.

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