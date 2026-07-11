В Москве двое мужчин напали на робота-доставщика

На видео попало, как мужчина оседлал робота-доставщика в Москве

В Москве двое мужчин остановили робота-доставщика и начали к нему приставать. Видео опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

На кадрах видно, как один из них наклоняется перед устройством, а второй в это время садится сверху, после чего оба совершают несколько движений, вызвавших неоднозначную реакцию у зрителей. Завершив свои действия, мужчины оглянулись по сторонам и скрылись. Робот через несколько секунд продолжил движение по маршруту.

Автор видео обратилась к производителю доставщика с просьбой оплатить ей психологическую помощь после увиденного.

В комментариях мнения разделились: одни не увидели в случившемся ничего серьезного и посчитали это шуткой, другие осудили поведение мужчин.

До этого в центре Москвы робот-доставщик не уступил дорогу автомобилю Aurus Senat с включенными спецсигналами.

На кадрах видно, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС включенными спецсигналами. За полицейской машиной следовал черный Aurus Senat с мигалками, водитель которого остановился и пропустил автоматического доставщика. Затем лимузин продолжил движение.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят сделать роботов-курьеров полноценными участниками дорожного движения.