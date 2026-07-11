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Россиянам объяснили, как безопасно охлаждать салон автомобиля

Эксперты Авто.ру перечислили 5 правил безопасного охлаждения автомобиля в жару
Shutterstock

Неправильно настроенный кондиционер в машине может обернуться испорченным отпуском из-за простуды или дорогого ремонта. Эксперты Авто.ру рассказали «Ленте.ру», как правильно охладить автомобиль в жару.

Так, перед тем как включить кондиционер, особенно если машина долго стояла на солнцепеке, рекомендуется открыть все двери и выпустить раскаленный воздух наружу. Это позволит снизить нагрузку на компрессор при старте и ускорит достижение комфортной температуры, а также предотвратит резкий перепад температур, который может негативно сказаться на системе охлаждения.

Оптимальная разница между температурой в салоне и на улице не должна превышать 5–7 градусов — такой перепад считается безопасным для организма. Самым комфортным и безопасным диапазоном эксперты называют 22–24 градуса. Снижать температуру до этих значений необходимо постепенно, давая организму время привыкнуть к прохладе, чтобы избежать простуды или теплового удара при выходе из машины.

Потоки холодного воздуха должны быть направлены вверх и в стороны, а не прямо на водителя или пассажиров. Скорость вентилятора также не стоит выставлять на максимум — сильный поток может вызвать переохлаждение.

Функцию рециркуляции воздуха стоит использовать с умом: она помогает быстро охладить салон, но после достижения комфортной температуры нужно переключиться на забор воздуха с улицы. Иначе стекла начнут запотевать, а уровень углекислого газа в салоне превысит норму, что снизит концентрацию и внимание водителя. На многих авто есть кнопка MAX A/C, которая автоматически включает рециркуляцию, минимальную температуру и максимальный обдув для быстрого охлаждения, после чего систему лучше перевести в штатный режим.

На трассе не стоит открывать окна и выключать кондиционер — на скорости выше 80 км/ч это создает аэродинамическое сопротивление, которое увеличивает расход топлива даже больше, чем работа компрессора, особенно в современных машинах с электрическим приводом компрессора.

Ранее врач предупредила об опасности неправильного использования кондиционера.

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