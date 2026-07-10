Видео: мотоциклист снес женщину и скрылся

В Тольятти на видео попало, как женщина отлетела в ДТП с мотоциклистом

В Тольятти мужчина на мотоцикле сбил женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил Telergam-канал «Самара ДТП».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как женщина двигается к остановке через парковку. Слева по направлению к ней движется мотоциклист. Женщина не успевает перебежать дорогу, и в нее влетает на скорости влетает мотоциклист. В Результате удара женщину отбрасывает в сторону, а мужчина падает с мотоцикла. Далее мужчина встает, садится на мотоцикл и уезжает.

По данным канала, мотоциклист объявлен в розыск. Сведений о состоянии пострадавшей не поступало.

До этого в Челябинске на перекрестке столкнулись шесть автомобилей, включая маршрутный автобус. В результате столкновения автомобильные детали разлетелись по всей ширине дороги. О пострадавших ничего не известно. ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП с участием байкера, последствия которого попали на видео.