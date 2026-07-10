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Мужчина в форме угрожал матери оружием у детсада во Владивостоке

Во Владивостоке у детского сада неизвестный направил оружие на женщину
Telegram-канал Amur Mash

Во Владивостоке мужчина в форме угрожал женщине на дороге рядом с детским садом. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

«Это произошло на Часовитина. Мама шла за ребёнком, когда к ней пристали двое пьяных. Один внезапно достал ствол, направил на неё и запретил шевелиться. Второй всё это время молча наблюдал и улыбался. Когда перепуганная женщина расплакалась, её отпустили», — говорится в публикации.

После инцидента женщина обратилась в полицию.

До этого в Ховрино местные жители обнаружили странный предмет на скамейке возле детской площадки. Им оказалась самодельная игрушка в виде корзины с воздушным шаром. К ней была прикреплена записка с просьбой перенести находку по определенному адресу и оставить рядом с автомобилем. На место происшествия были вызваны кинологи со служебными собаками. Специалистам проверят игрушку на наличие опасных веществ или взрывчатки.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье женщина с ножом угрожала ребенку на велосипеде с просьбой «пожалуйста, не трогайте».

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