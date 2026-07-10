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Автомобили

Пенсионера осудили за наклейку с флагом России, в котором нет красного цвета

В Москве пенсионера осудили за наклейку с выцветшим флагом России на машине
Telegram-канал Осторожно, Москва

В Москве 69-летнего пенсионера оштрафовали за наклейку на автомобиле, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На его Volkswagen Transporter T3 был изображен российский триколор, у которого со временем стерся или выцвел красный цвет. В результате флаг приобрел бело-сине-белую гамму, которую правоохранители сочли символикой запрещенной в РФ организации.

Сотрудники центра «Э» заметили автомобиль на улице. В судебных документах, на которые ссылается канал, говорится, что «символикой выбран бело-сине-белый флаг — распространенный среди российской оппозиции», а основной целью организации является свержение действующего правительства.

Сам пенсионер Евгений С. на заседании вину не признал. Он пояснил, что купил автомобиль в 2018 году с уже наклеенными стикерами. Одна наклейка оторвалась, а на другой со временем выцвела краска. Об организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) он, по его словам, узнал только в день суда. Когда его вызвали к следователю, пенсионер тут же отклеил стикер.

Судья, тем не менее, признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация символики экстремистской организации) и назначил административный штраф. Точная сумма в публикации не уточняется.

Это не первый подобный случай. В ноябре 2025 года «Осторожно, Москва» сообщал о ведущем инженере из «Россетей» Андрее И., которого оштрафовали на 2 тыс. рублей за аналогичную выцветшую наклейку. Тогда суд также постановил конфисковать стикер.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал водителя за популярную наклейку питбуля «Как у Эрика Давидыча».

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