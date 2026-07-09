Видео: в Дагестане автомобиль унесло мощным течением реки

В Дагестане на видео сняли, как авто уносило мощным течением реки

В Дагестане машину унесло по реке. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана. Новости».

«Машину унесло течением в Чародинском районе, село Гилиб», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белую машину уносит быстрым течением. Были ли в этот момент в салоне люди, не сообщается.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Кроме того, в Иркутске мотоциклист попал в аварию и снял это на видео.

Ранее сообщалось, что в Дербенте подросток спас детей, которых едва не унесло в море.