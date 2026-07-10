КамАЗ погубил женщину из легковушки внезапным разворотом, это попало на видео

В Белгородской области произошла фатальная авария с участием КамАЗа. Об этом сообщает Telegram-канал «АвтоБелгород».

«38-летний водитель «Чери» столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого был 39-летний мужчина», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как большегруз поворачивает на дороге, и в этот момент в него врезается иномарка, из которой вылетает человек. По данным канала, в результате произошедшего 66-летняя пассажирка Chery получила травмы, несовместимые с жизнью, женщина, 13-летний мальчик и двухлетняя девочка пострадали. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

До этого на Киевском шоссе десять автомобилей попали в серьезную аварию. На размещенных фото видно, что в результате массового столкновения автомобили получили повреждения: у машин разбиты кузова, бамперы, капоты, стекла, а их детали разбросаны по проезжей части.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.