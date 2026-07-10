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Автомобили

В Москве виновника ДТП с 25 пострадавшими хотят привлечь к ответственности

«Мосгортранс» подаст в суд на виновника ДТП с автобусом на Нижегородской улице
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ГУП «Мосгортранс» планирует подать судебный иск к виновнику ДТП с участием пассажирского автобуса и «Газели», произошедшего в центре российской столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в компании.

По данным агентства, «Мосгортранс» хочет добиться привлечения к ответственности водителя грузового автомобиля, нарушившего правила дорожного движения.

«Будем требовать от него полного восстановления поврежденного автобуса», — уточнил источник агентства.

Он добавил, что компания окажет пострадавшим всю необходимую помощь. В том числе людям помогут при оформлении документов, которые надо предоставить для получения страховых выплат.

Пассажирский автобус и «Газель» столкнулись утром 10 июля на Нижегородской улице в Москве. В столичном департаменте транспорта рассказали, что водитель грузового автомобиля резко перестроился в полосу движения автобуса, предварительно не убедившись в безопасности маневра. Пытаясь уйти от столкновения, водитель автобуса выехал на газон. В результате ДТП пострадали 25 человек.

Ранее в Кемерово сняли на видео загоревшийся пассажирский автобус.

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