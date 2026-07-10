Автомобили Evolute после выезда из автосалона теряют в цене до 3 млн рублей

В России большинство автомобилей Evolute за 2–4 года после покупки дешевеют на сумму до 3 млн рублей. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», предоставленном «Газете.Ru». Отчет основан на анализе цен на вторичном рынке для машин 2022–2024 годов выпуска с пробегом около 50–60 тыс. километров.



«Подержанные Evolute часто стоят на 40–60% дешевле новых. Наиболее заметное снижение цены — у кроссовера Evolute i-Jet (потеря за два года эксплуатации — около 2,99 млн рублей). Электрокроссовер i-Sky дешевеет на 2,24 млн, i-Joy — на 1,83 млн за 3–4 года, минивэн i-Van теряет за два года около 1,72 млн, седан i-Pro за четыре года — 1,69 млн, а гибрид i-Space — 1,39 млн рублей (за два года)», — говорится в исследовании Сравни.



Там отметили, что на остаточную стоимость Evolute влияет несколько факторов: нишевый статус бренда на российском рынке, техническая база (модели представляют собой адаптированные версии автомобилей китайского Dongfeng, часто уступающие конкурентам по характеристикам).

Кроме того, сказывается стартовая цена, сопоставимая или превышающая стоимость более известных аналогов, слабая ликвидность марки на вторичке, а также использование части машин в такси, где они проигрывают по удобству и эксплуатационным параметрам альтернативам с ДВС.



Дополнительный фактор — стоимость ОСАГО. По словам эксперта Сравни Федора Калабкина, за 2–3 года цена полиса для большинства моделей Evolute выросла: i-Sky на +27,5%, i-Space на +28%, i-Pro на +18,8%. Снижение только у i-Joy (-11,7%). Рост страховки влияет на совокупную стоимость владения и интерес к моделям на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что российский рынок ждет массовый исход автобрендов из КНР.