В Ленобласти на видео попало, как питбайкер отлетел от жесткого удара авто

В Сестрорецке на видео попало, как сбитый питбайкер побежал после жесткого удара авто

В городе Сестрорецке Ленинградской области произошла авария с участием питбайкера. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

ДТП произошло вечером 8 июля. Камера видеорегистратора зафиксировала момент столкновения. На записи видно, как автомобиль перестраивается в крайнюю правую полосу, не снижая скорости: на светофоре в это время горит оранжевый свет, который сменяется на зеленый.

Далее заметно, как на переход выезжает питбайкер. Водитель автомобиля не успевает затормозить и сбивает человека, который от удара падает на дорогу. Далее на записи видно, как питбакер поднимается и уходит с места аварии. После этого водитель автомобиля произносит фразу «Куда ты побежал?».

Вскоре на месте ДТП появляется автомобиль ДПС.

До этого в Ярославле питбайкер разворотил BMW. Водитель питбайка при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю BMW, в результате чего произошло столкновение.

Ранее сообщалось, что последние секунды жизни водителя Lada, разбившегося в лобовом ДТП, попали на камеру.