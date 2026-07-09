В столице выявили новую мошенническую схему, связанную с ДТП

Московские власти предупредили горожан о новой мошеннической схеме, связанной с дорожно-транспортными происшествиями. Как сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы, злоумышленники сменили тактику: теперь они не звонят, а отправляют сообщения в мессенджерах.

Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказывают, что мошенники пишут о том, будто родственники или знакомые пользователя попали в аварию и срочно нуждаются в помощи. Для убедительности они присылают ссылки, якобы ведущие на фото или видео с места происшествия.

Однако эти ссылки могут вести на ресурсы с вредоносными программами, которые похищают личные данные. Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина советует не переходить по ссылкам, не продолжать диалог, а самостоятельно перезвонить родственникам, чтобы проверить информацию.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что в Перми пенсионер обстрелял детский сад.