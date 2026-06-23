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Влетел большегруз: в Ставрополье «Газель» с людьми разворотило в серьезном ДТП

В Ставрополье показали последствия ДТП с большегрузом и пассажирской «Газелью»

В Ставрополье большегруз влетел в «Газель» с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Вчера около 16:15 на автодороге «Краснодар-Кропоткин» 46-летний водитель большегруза «Вольво» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «Газелью» под управлением 30-летнего мужчины», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате столкновения «Газель» получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, полностью разбит бампер и капот, а детали разлетелись по сторонам. По данным канала, в результате произошедшего пострадали семь человек, трое из них несовершеннолетние.

Правоохранители установили, что в момент ДТП в «Газели» находилось 12 пассажиров, хотя транспорт рассчитан всего на шесть.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее момент жесткого ДТП с Honda Breeze на трассе в Бурятии попал на камеру.

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