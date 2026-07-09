Новый пикап Sinotruck Bolden S7 появится на российском рынке в 2026 году

Sinotruck начнет продажи первых пикапов Bolden S7 в России до конца 2026 года

К концу 2026 года в России начнутся продажи первого легкового пикапа Sinotruck — Bolden S7. Об этом сообщил портал «Авто Mail» со ссылкой на заявление главы «Синотрак Рус» Юаня Сяодуна.

«Сейчас мы занимаемся сертификацией автомобиля, рассчитываем, что ближе к концу года она появится на рынке», — сказал Сяодун.

Bolden S7 — рамный пикап, впервые представленный в Китае в 2024 году. Для российского рынка модель адаптируют с учетом местного климата. Грузоподъемность автомобиля достигает 1050 кг. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, что значительно повышает устойчивость к коррозии и увеличивает срок службы в условиях использования противогололедных реагентов.

Пикап оснащен 2,0-литровым турбодизелем Weichai Power WP2H мощностью 177 л. с. и крутящим моментом 410 Н·м. Доступны две трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат». Модель комплектуется системой полного привода с подключаемой передней осью, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Габариты: 5645×1895×1890 мм, колесная база — 3470 мм.

Внутри — два экрана (приборная панель и мультимедиа), камера кругового обзора с режимом «прозрачный капот», система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль и подогрев сидений. В топ-комплектациях добавятся распознавание дорожных знаков и удержание в полосе.

Ранее сообщалось, что дистрибьютором пикапа Bolden S7 станет компания «Мотор Плейс». Однако в российском представительстве Sinotruck уточнили, что будут самостоятельно заниматься сертификацией и поставками. Это позволит компании контролировать все процессы на начальном этапе и выстроить эффективную работу с партнерами.

Sinotruck входит в структуру CNHTC и является одним из крупнейших производителей тяжелой техники в Китае. По результатам 2025 года компания впервые заняла первое место в мире по производству тяжёлых грузовиков.

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