ДТП парализовало проезд на съезде на МКАД

В Москве на съезде на МКАД авария затруднила проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Съезд на МКАД с ул. Свободы», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того заметно, что поврежденные автомобили заблокировали часть дороги, из-за чего образовался затор и машины едут медленно.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.