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Subaru Forester с людьми разворотило в фатальном ДТП с большегрузом

В Волгоградской области на камеру попал Subaru, который разворотило в жестком ДТП
ГУ МВД России по Волгоградской области

В Светлоярском районе Волгоградской области иномарка с людьми влетела в большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Волгограда».

«В 16:30 водитель Subaru Forester выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовой автомашиной Volvo с полуприцепом», — уточнили в полиции

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит и смят кузов, отсутствуют стекла, а переднюю часть буквально разворотило. Люди, которые в момент столкновения находились в Subaru, получили травмы, несовместимые с жизнью: прибывшие медики не смогли им помочь.

До этого в Удмуртии КамАЗ перевернулся на трассе в момент фатального ДТП. На кадрах видно, что транспорт вылетел с дороги, перевернулся и упал на боковую часть. В результате произошедшего большегруз получил повреждения: у него сильно смят кузов. Кроме того, травмы получил водитель КамАЗа: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В автоцистерне были химические вещества, не являющиеся опасным грузом.

Ранее стало известно, что в Ставрополье «Газель» с людьми серьезно пострадала в результате столкновения с большегрузом.

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