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Автомобили

Назван ресурс корейских кроссоверов KGM

«За рулем»: у моторов и коробок KGM ресурс составляет 350 тысяч километров
KGM

Эксперты журнала «За рулем» провели исследование и выяснили, что KGM может стать альтернативой китайским автомобилям.

Под капотом флагманского KGM Rexton — 2,0-литровый турбомотор с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ, ресурс которого достигает 350 тыс. километров. На более компактный Torres ставят 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 163 силы. Обе модели оснащаются классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin — агрегатом, известным своей надежностью по машинам Toyota, Mitsubishi и Mazda, чей ресурс составляет 300–400 тыс. километров.

Однако ключевая особенность KGM — не только в железе. Бренд официально представлен в России с 2025 года, что дает покупателям доступ к дилерской сети, фирменному сервису, заводской гарантии и полному каталогу запчастей. Это отличает KGM от машин, ввезенных по «параллельному» импорту, и многих китайских брендов, у которых с сервисом и запчастями возникают проблемы.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что в России 4 бренда изменили цены на свои автомобили.

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