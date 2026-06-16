Назван ресурс корейских кроссоверов KGM

«За рулем»: у моторов и коробок KGM ресурс составляет 350 тысяч километров

Эксперты журнала «За рулем» провели исследование и выяснили, что KGM может стать альтернативой китайским автомобилям.

Под капотом флагманского KGM Rexton — 2,0-литровый турбомотор с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ, ресурс которого достигает 350 тыс. километров. На более компактный Torres ставят 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 163 силы. Обе модели оснащаются классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin — агрегатом, известным своей надежностью по машинам Toyota, Mitsubishi и Mazda, чей ресурс составляет 300–400 тыс. километров.

Однако ключевая особенность KGM — не только в железе. Бренд официально представлен в России с 2025 года, что дает покупателям доступ к дилерской сети, фирменному сервису, заводской гарантии и полному каталогу запчастей. Это отличает KGM от машин, ввезенных по «параллельному» импорту, и многих китайских брендов, у которых с сервисом и запчастями возникают проблемы.

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