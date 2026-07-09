Грузовик разворотило в фатальном массовом ДТП в Ленобласти

В Ленобласти грузовик с человеком разворотило в фатальном ДТП на трассе «Кола»

В Ленинградской области на трассе «Кола» произошла авария с участием трех грузовиков. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла в Волховском районе Ленобласти. По данным МЧС, столкнулись грузовик DAF с прицепом и Mercedes Sprinter, а затем в них врезался еще один Mercedes», – говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что в результате произошедшего большегруз получил серьезные повреждения, при это спасателям пришлось деблокировать тело водителя из транспорта. По данным канала, движение автомобилей на данном участке ограничено, организован реверсивный проезд.

До этого появилось видео момента массового ДТП с 17 автомобилями под Нижним Новгородом.

Массовая авария произошла утром 30 июня 2026 года на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, в районе деревни Ольгино. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения детали машин разлетелись по дороге, при этом сами автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее под Троицком опрокинулся автобус, окровавленных пассажиров разбросало по дороге.